Paul Janke: Liebes-Hammer! SIE hat ihm den Kopf verdreht

Einmal "Bachelor", immer "Bachelor" – sein Image als ewiger Rosenkavalier wird Paul Janke einfach nicht los. Dabei ist es schon elf Jahre her, dass er die letzte Schnittblume an seine damalige Auserwählte vergeben hat. Danach gab es offiziell nie wieder eine neue Freundin. Frauen traf der Hamburger viele, aber bei keiner wollte er ankern. Doch jetzt sieht es so aus, als habe Paul sein Herz nach langer Zeit wieder vergeben!

Bei "Kampf der Realitystars" lernte Paul Ex-"Bauer sucht Frau"-Beauty Antonia Hemmer kennen. Auch Wochen nach den Dreharbeiten sieht man die beiden immer wieder zusammen. Gerade machten sie gemeinsam mit anderen Promis Urlaub auf Bali. Hat es etwa gefunkt? "Closer" wollte es genauer wissen und bat Paul um ein Update zu seinem Beziehungsstatus. "Ach, was soll ich da sagen? Ich bin eben der ewige Bachelor", druckst er lachend rum. Läuft da was mit der schönen Antonia? "Ich kam beim Dreh super mit ihr aus. Sie ist ein herzensguter Mensch…"