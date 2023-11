Paul Janke packt aus: Darum ist er bei "Bachelor in Paradise" nur Barkeeper

Es wird geflirtet, geknutscht und vielleicht noch mehr – bei "Bachelor in Paradise" (RTL+) lassen die Singles nichts anbrennen. Auch Paul ist in dieser Staffel wieder am Start. Was die Kuppel-Show für ihn so besonders macht? "Es gibt viele tolle Sachen an der Show. Immer ein schöner Ort, wo man dreht – eine schöne Kulisse. Und schön zu sehen, wie sich Paare finden, die Kandidaten Babys bekommen und heiraten. Das zeigt, dass es mit der Liebe auch im TV klappen kann", so der 42-Jährige gegenüber "Closer".