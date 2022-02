Paulina Ljubas & Yasin Mohamed: Jetzt geht alles ganz schnell!

Da können wohl zwei gar nicht mehr ohne einander. Wo sich die beiden niederlassen wollen, wissen sie noch nicht zu 100%. Doch schon in früheren Storys ließ Paulina durchsickern, dass sie sich bei Yasin in München aktuell viel wohler fühle als in ihrer Wohnung in Köln. Ob es die beiden wirklich in den Süden verschlägt, bleibt abzuwarten. Sie verrät jedoch auch, dass München in Deutschland als einzige Stadt in Frage kommen würde. Eins ist klar, dort ist die Wahrscheinlichkeit ihrem Ex Henrik, der ebenfalls in Köln wohnt, über den Weg zu laufen, deutlich geringer.

Bei wem sich Fans ebenfalls ein bisschen mehr öffentliche Zuneigung wünschen würden sind Valentina Pahde und Rúrik Gíslason. Vor allem, da sie sich sowieso nicht sonderlich viel Mühe geben ihre Liebe zu verstecken. Mehr dazu im Video: