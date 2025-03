Peter Klein: Der nächste Schlag! Jetzt wenden sich alle von ihm ab

In seiner Instagram-Story regt Peter sich über das Verhalten seiner Ex bei "Promis unter Palmen" auf. "Hätte ich vor mittlerweile 22 Jahren schon gewusst, wie diese Frau wirklich tickt, hätte ich damals einen riesigen Bogen um sie gemacht. Ich hätte nicht 20 Jahre in diese Beziehung investiert und versucht, es immer recht zu machen. Rückblickend 20 vergeudete Lebensjahre", poltert Peter. Seiner Meinung nach trete Iris alles, was sie gemeinsam erlebt haben, mit Füßen.

Das lässt Iris natürlich nicht auf sich sitzen! Während einer Fragerunde will ein Fan von ihr wissen, was sie von Peters Nachricht hält. "Armselig und erbärmlich. Sollte sich was schämen", antwortet sie kurz und knapp. Und auch die Fans schlagen sich auf ihre Seite! Unter ihrem neuesten Instagram-Beitrag häufen sich mittlerweile einige Kommentare, die Peter überhaupt nicht gefallen dürften:

"Frage mich nur, wie du Peter ausgehalten hast. Der ist ja zum Wegrennen."

"Bin Peter und Yvonne entfolgt. Jetzt noch zu schreiben, dass du krank wärst, ist absolut bösartig. Die beiden haben sich echt verdient. Schlimm!"

"Peter ist sowas von empathielos. Das macht man einfach nicht."

"Peter hat sich so zum Negativen verändert. Irgendwie so aggressiv."

Autsch ... Bleibt abzuwarten, ob bald endlich Ruhe einkehren wird! Doch der Schaden, der angerichtet wurde, lässt sich natürlich nicht mehr rückgängig machen ...