Peter Klein: Enthüllt! Jetzt zieht er ins "Dschungelcamp"

Ist er der erste Dschungelcamp-Kandidat für die nächste Staffel des beliebten RTL-Formats? An Erfahrung mangelt es dem Ex von Iris Klein jedenfalls nicht. Immerhin reiste er bereits vier Mal als Begleitperson in den australischen Dschungel. Will er jetzt etwa selbst einmal das Abenteuer Dschungel wagen? Auf Instagram ließ er nun die Bombe platzen und sprach über seine Teilnahme in der nächsten Staffel.