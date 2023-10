Peter Klein: TV-Sensation! Er zieht bei "Promi Big Brother" ein

Kaum jemand sorgte in diesem Jahr für so viele Schlagzeilen wie Peter Klein. Angeblich betrog er seine Ex mit Iris in Australien mit Yvonne Woelke. Monatelang lieferten sich die beiden eine öffentliche Schlammschlacht. Bis heute weiß keiner so genau, ob Peter und Yvonne ein Paar sind. Nachdem er seinen ersten eigenen Song veröffentlichte, wurde es ruhig um ihn - aus einem bestimmten Grund...