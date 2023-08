Peter Klein: Unglaublicher Skandal in Deutschland!

Wie die "BILD"-Zeitung jetzt berichtet, hatten sich einige Schlagerfans bei dem Veranstalter beschwert. Der Grund: Peter soll ein AFD-Anhänger sein. Er sei ausländerfeindlich und in der Rocker-Szene unterwegs. Grund für die heftigen Vorwürfe waren Kommentare, die der Ex von Iris Klein 2015 und 2016 auf Facebook postete. Darin schimpft er über die deutschen Politiker und die Flüchtlingspolitik. Doch was ist dran? "Bei uns und beim Veranstalter gingen tatsächlich E-Mails mit dieser Kritik ein, die nach unserer Meinung aber absolut nicht zutrifft", stellte seine Management gegenüber der "BILD"-Zeitung klar. "Peter Klein hatte sich sehr auf diesen Auftritt gefreut, für den er kein Honorar bekommen hätte. Er wurde dann tatsächlich auch noch krank. Daraufhin haben wir gemein mit dem Veranstalter beschlossen, den Auftritt abzusagen."