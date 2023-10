Peter Maffay: Jetzt äußert sich seine Frau Hendrikje zum traurigen Aus

Jahrzehnte lang begeisterte Peter Maffay seine Fans auf der Bühne. Doch nun ist Schluss. Der Musiker geht 2024 auf große Abschiedstour - aus Liebe zu seiner Familie. Denn er will unbedingt mehr Zeit für seine Liebsten haben. "Mein Zeitfenster ist ganz einfach kleiner als das von einem 'normalen' Papa. Ich bin das sehr spät geworden und ich muss meine Zeit und will meine Zeit ein bisschen anders einteilen. Der Abiturball steht nicht gerade vor der Haustür, und an den will ich ran", gesteht der Sänger gegenüber "Gala". Nachvollziehbar! Ende August ist Peter 74 Jahre alt geworden, Da darf man sich langsam in die wohlverdiente Rente verabschieden. Doch wie findet das eigentlich seine Frau Hendrikje?