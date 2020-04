Hendrikje Balsmeyer: Wer ist die schöne Freundin von Peter Maffay?

Reddit this

Über 16 Jahre war mit seiner vierten Ehefrau Tania glücklich verheiratet. Umso mehr überraschte die plötzliche Trennung des Ehepaares im Dezember 2015. Doch statt lange ins Kissen zu weinen, warf sich der Rockmusiker direkt in die Arme der nächsten Blondine. Nicht zuletzt wegen des krassen Altersunterschiedes von 38 Jahren sorgte die Beziehung mit seiner neuen Freundin Hendrikje Balsmeyer schnell für Schlagzeilen. Doch nach vier Jahren haben die beiden ihren Kritikern längst bewiesen, dass es sich statt einer flüchtigen Affäre um die große Liebe handelt. Wer ist die Frau, die Peter Maffay seinen zweiten Frühling beschert?

So unterschiedlich sind Peter Maffay und seine Freundin

Während Peter Maffay im August 2019 seinen 70. Geburtstag zelebrierte, hat seine blutjunge Freundin weit weniger Lebenserfahrung vorzuweisen. Mit ihren 32 Jahren ist Hendrikje Balsmeyer die bislang jüngste Partnerin des betagten Rockmusikers. "Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass das mein Wunsch war. Aber es hat gefunkt und dann kann ich nicht auf sekundäre Parameter schauen, wenn das Herz sagt: Er ist es!" verriet Peter Maffay gegenüber „Bild“. Auch beruflich trennen die beiden Welten. Während der Rockmusiker auf den internationalen Bühnen zu Hause ist, arbeitet Hendrikje Balsmeyer als Lehrerin an einem Gymnasium in Halle an der Saale. Doch trotz aller Unterschiede schwärmt Peter Maffays Freundin: "Wir sind ein gutes Team und haben gleiche Vorstellungen vom Leben, ähnliche Interessen und einen gemeinsamen Rhythmus gefunden." Kennengelernt haben sich die beiden bereits im Juni 2015 auf einem Konzert von Peter Maffay, bei dem der Musiker die hübsche Blondine auf die Bühne holte. Sofort war es um die beiden geschehen.

Peter Maffay & Hendrikje Balsmeyer: Elternglück mit Baby Anouk

Spätestens seit der Geburt von Baby Anouk im November 2018 ist das Glück des doch sehr ungewöhnlichen Paares vollkommen. Nach zwei Kindern auch früheren Beziehungen, ist die Rocklegende mit knapp 70 Jahren noch einmal Vater einer Tochter geworden. Seither hält die Kleine ihren Daddy ordentlich auf Trab, doch Peter Maffay genießt den Wirbel und wechselt fleißig Windeln. Auch die frisch gebackene Mutter schwärmt von den Vaterqualitäten ihres Liebsten: „Einen besseren Vater kann ich mir für Anouk nicht vorstellen! Er nimmt sich viel Zeit für unseren Sonnenschein, mehr als er wahrscheinlich manchmal hat. Die beiden haben eine Kommunikationsebene gefunden, die mich fasziniert“ erzählt Hendrikje Balsmeyer gegenüber "Bunte".

Hendrikje Balsmeyer: Nutzt sie Peter Maffay nur aus?

Doch ziehen die beiden wirklich an einem Strang oder hat sich die Blondine den Superstar nur aus einem ganz bestimmten Grund geangelt? Während Peter Maffay nämlich im hohen Alter noch einmal die Vaterfreuden entdeckt, konzentriert sich Hendrikje Balsmeyer nebenbei auch noch auf ihre Gesangs-Karriere. Im Februar 2020 hatte die Lehrerin einen Auftritt beim „Female Artists“-Konzert in Halle. Nicht zuletzt ihre Bindung zu Rocklegende Peter Maffay verschafft der angehenden Künstlerin einen großen Vorteil im Geschäft. Doch zeitgleich beweist Hendrikje Balsmeyer auch ein soziales Händchen. So unterstützt sie ihren Liebsten bei der Arbeit für dessen "Tabaluga Stiftung" auf Mallorca, die Kindern und Jugendlichen therapeutische Erlebnissaufenthalte beschert. Auch bei Peter Maffays Konzerten zeigt sich seine Freundin als sein größter Fan im Publikum. Und das obwohl, sie früher seine Lieder gar nicht mochte. Bleibt zu hoffen, dass die beiden den Zweiflern auch zukünftig die kalte Schulter zeigen werden.

