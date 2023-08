Peter Maffay: Trennung! Jetzt ist alles aus

Ob der große Altersunterschied der Trennungsgrund von Yaris und Melissa war? Bislang gibt es kein offizielles Statement des 19-Jährigen. Sicher ist allerdings: Das Ex-Pärchen folgt sich schon nicht mehr auf Instagram und haben beide gemeinsame Fotos von ihren Accounts gelöscht.

Yaris Makkay kann jetzt also wieder mehr Zeit in seine Karriere stecken, denn: Der 19-Jährige möchte in die Fußstapfen seines Vaters treten. Bereits jetzt steht er bei jedem Auftritt seines Vaters mit auf der Bühne und performt sogar ein kleines Solo-Programm.