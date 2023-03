Philipp Boy: Steht der Let's Dance Gewinner 2023 schon fest? Warum er so gute Chancen hat?

Promi Philipp Boy und Patricija Ionel, die Weltmeistern im Showtanz ist, verzauberten das Publikum bereits in der ersten Show mit ihrem langsamen Walzer. In der zweiten Show legten sie noch eine Schippe drauf: Mit ihrem Wow-Auftritt am "Born in"-Abend sahnte das "Let’s Dance"-Traumpaar unglaubliche 29 Punkte ab – nur ein Punkt fehlte zum perfekten Punkteglück.

Selbst Chef-Juror Llambi zückt zum ersten Mal in der Staffel die 10er-Kelle und kam aus dem Schwärmen kaum raus: "Philipp Boy hat mich total geflasht, mit welcher Lässigkeit, mit welcher Selbstverständlichkeit, mit gutem Grundrhythmus, das war heute schon großes Kino, was der Philipp mit Patricija abgeliefert hat." Auch Jorge González staunt: "Wow. Wow. Wow. Was kann man dazu sagen. Dass wir in Show zwei so eine Show mit so einer Qualität sehen – das muss man erstmal toppen" und Motsi Mabuse sagt: "Das war ein sensationeller Jive! Das war so on point."