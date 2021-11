Pietro Lombardi: Ausgenutzt und fallen gelassen! Sein Herz ist erneut gebrochen

Fans fragten ihn jetzt, ob es wieder eine Frau in seinem Leben gibt. Die knappe, aber eindeutige Antwort laut "Freizeitwoche": "Zu viele fame-geile Frauen unterwegs." Eine bittere Aussage. Doch er machte einfach zu viele schlechte Erfahrungen.

Sarah Engels (29), nach Pietros DSDS-Sieg 2011 an seiner Seite berühmt geworden, betrog ihn nach nur 3 Jahren Ehe, Trennung 2016. Im September 2020 stellte er eine neue Freundin vor, Laura Maria (25). Aber das Glück währte auch hier nur wenige Monate. Mittlerweile arbeitet die Rechtsanwaltsfachangestellte auch als Influencerin – dank den Schlagzeilen über sie und Pietro! War sie nur deswegen mit ihm zusammen? Der Verdacht liegt nahe!

Dann bandelte Melissa Damilia (26) mit ihm an, ergatterte dadurch ein paar TV-Rollen und sagte dann: adieu, Pietro! Kürzlich sah man ihn beim Feiern mit Ex-"Bachelor"-Kandidatin Diana Kaloev (24). Ob da mehr ging? Ungewiss. Bisher ergriff Diana aber jede Flirt-Chance, um in der Presse zu stehen... "Natürlich, es hört sich gut an, zu sagen, ich habe mich mit Pietro getroffen", meint er traurig.

Vielleicht liegt sein Liebespech aber auch daran, dass er seine Ex-Frau Sarah Engels noch liebt? "Du weißt, bin immer für euch da, egal, was ist. Dein Pie", schrieb er ihr jetzt zum Geburtstag. So süß – und so traurig!