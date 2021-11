Pietro Lombardi: Große Überraschung! Diese Frau macht ihn jetzt glücklich

Große Überraschung für Pietro

In seiner Instagram-Story berichtet Pietro, dass eine Frau ihm gerade einfach eine Box mit Schuhen in die Hand gedrückt hat. "Vielen Dank für diesen Schuh. Den hat mir gerade eine Dame auf der Straße gegeben. Für Alessio gemacht. Man macht mir selten eine Freude, aber wenn man mir was für mein Kind schenkt, dann macht es mich sehr glücklich. Genau seine Größe", schwärmt er.