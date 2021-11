Sarah Engels: Liebeserklärung! Pietro ist sprachlos!

"Mama ich verdanke dir so vieles - durch dich bin ich wer ich bin . Du hast mir gezeigt wie man kämpft , wie man den Glauben an sich niemals verliert und du liebst mich bedingungslos. Ich habe dich immer bewundert für deinen Mut , für deine Liebe und deine Selbstlosigkeit. Alles hättest du für deine Kinder geopfert . Heute bin ich selbst Mama und weiß wovon du immer gesprochen hast", schreibt Sarah Engels zu ihrem "Instagram"-Post durch den sie ihrer Mama ihre tiefsten Gefühle beichtet! Für Pietro definitiv ein Vollreffer ins Schwarze! So kommentiert er: "Unfassbar"! Und auch die Fans von Sarah zeigen sich sichtlich gerührt! So heißt es unter dem Bild: "Wenn ich das höre bekomme ich Gänsehaut, tolles Lied" sowie "Gänsehaut. Wahnsinn! Ich freu mich." Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum...