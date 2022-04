Pietro Lombardi: Jetzt nimmt er Sarah Alessio weg

Papa Pietro ist von Sarahs Verhalten entsetzt. Denn zu sehen, wie sie ihren Sohn vernachlässigt, ist ein Stich in sein Papaherz. Bei dem Sänger steht Alessio immer an erster Stelle. Und es gibt ein weiteres Streitthema: Sarah zerrt ihrer Kinder vor die Kamera. Für Pietro ein No-Go: "Alessio komplett zu zeigen, kommt für mich nicht infrage!" Er will seinen Sohn schützen!

Und Sarah scheint ein weiteres Kind mit Ehemann Julian (28) zu planen: "Früher hätte ich gesagt, zwei Kinder reichen. Aber durch ihn bin ich offener geworden." Noch eines, wenn zwei schon zu viel sind? Da ist Alessio bei Papa Pietro viel besser aufgehoben!