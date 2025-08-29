Pietro Lombardi offen wie lange nicht: Er schläft aktuell nicht allein
Der Trennungsstress nagt an Laura Maria Rypa. Pietro Lombardi hingegen wirkt derzeit bestens gelaunt. Das hat einen speziellen Grund ...
Trotz Trennung genießt Pietro Lombardi sein Leben derzeit in vollen Zügen.
© IMAGO / nicepix.world
Nach der Trennungsverkündung vom 17. August 2025 mussten Fans lange auf eine Regung von Pietro Lombardi (33) warten. Während Laura Maria Rypa (29) mehrere Updates gab und zuletzt sogar einräumte, wegen ihres Kummers und anderer Probleme stark abgenommen zu haben, schwieg ihr Ex zunächst beharrlich – bis jetzt!
Mitten im Trennungs-Drama: Pietro im Männerurlaub
Derzeit befindet sich Pietro nämlich in Polen, um dort gemeinsam mit Kumpels wie MontanaBlack (37) an der von Max Schradin (47) gestarteten "Rentner-Tour" teilzunehmen. Am 28. August um 11 Uhr fiel der Startschuss für das Event, bei dem zehn Männer auf Senioren-Mobilen die Straßen unsicher machen. Das Ganze wird auf Twitch übertragen und läuft bis zum 31. August auf dem Kanal von Schradin.
Das sind die Teilnehmer der "Rentner-Tour"
Neben Pietro Lombardi setzen sich die Teilnehmer aus einem Mix aus YouTube-, Twitch- und Pop-Stars zusammen: MontanaBlack, Paul Frege (29), Sascha Hellinger (30), Trymacs (31), Zarbex, Clemens Brock (30), Aditotoro (26) und Nici Stemmler. Bill Kaulitz’ Ex-Freund Marc Eggers (38) sollte ursprünglich ebenfalls zur Truppe gehören, musste jedoch kurzfristig absagen, da er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Auch Inscope (30) sagte wegen einer anderen Verpflichtung kurzfristig ab.
Nicht so Pietro Lombardi, der seine Fans mit der Teilnahme an der Spaß-Veranstaltung überraschte. Von Niedergeschlagenheit wegen des aktuellen Trennungs-Dramas mit seiner Laura fehlt auf Social Media jede Spur.
Pietro Lombardi bestens gelaunt
Der Ausflug beflügelte ihn sogar dazu, plötzlich wieder Instagram-Storys zu posten. Dabei spricht er in die Kamera, als wäre nichts gewesen. "So, kurz im Zimmer", meldete er sich am Abend des 28. August bei seiner Community, während sich Schradin und die übrigen Teilnehmer im Streaming-Zimmer befanden.
Direkt im ersten Satz sorgte Pietro für eine Überraschung, denn: Er nutzt den Trip nicht etwa, um sich abends zurückzuziehen und sich Gedanken über seine aktuelle Situation zu machen, sondern viel eher als Ablenkung: "Ich teil' mir mein Zimmer mit Sascha heute. Und ja, für mich ist es was Neues hier in dieser Twitch-Welt, aber macht extrem Spaß und ich bin auch sehr glücklich, dass ich Schradin das vor drei Monaten oder so zugesagt hat, weil coole Truppe, coole Leute. So kann’s die nächsten drei Tage weitergehen."
In Gedanken bei seinen Kindern
Zur Trennung oder Laura sagt Lombardi natürlich kein Wort, ärgert sich stattdessen lieber noch darüber "so viel gelabert" zu haben, ohne wirklichen Informationsgehalt zu liefern. Fans dürften das anders sehen, denn auch seine nachfolgenden Ausführungen über die Zufriedenheit mit seinem Tages-Outfit lassen tief blicken. "Übrigens fand ich mein Hemd heute sooo sexy", so der Sänger entspannt.
Immerhin: In der Nacht bewies er dann doch, dass er an seine Familie denkt, indem er ein altes Schwarz-Weiß-Foto mit seinen drei Söhnen postete. "Alles, was zählt, halt ich fest", schrieb er dazu. Und weiter: "Gute Nacht und danke für eure Liebe, auch im Stream heute und generell, das ist nicht selbstverständlich."
Auch während seines ersten Konzerts nach der Trennung thematisierte Pietro Lombardi seine Kinder. Kurz darauf schickte er via Instagram eine versteckte Botschaft an Laura Maria Rypa >>>