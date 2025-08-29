Pietro Lombardi: Jetzt ist es raus – nach der Trennung kommen beklemmende Details ans Licht

Vor dem Haus der beiden wurde ein Mann fotografiert, der Jacken und einen großen Karton in ein Auto lädt. Auf den ersten Blick könnte man meinen: Das ist Pietro! Schwarzes Shirt, helle Shorts, weiße Sneaker, tätowierter Arm und Uhr am Handgelenk – das passt. Doch RTL will wissen: Es war nicht Pietro, sondern ein Unbekannter, der offenbar Dinge aus dem Haus holte.