Pietro Lombardi: Jetzt ist es raus – nach der Trennung kommen beklemmende Details ans Licht
Nach der überraschenden Trennung von Laura Maria Rypa tauchen neue Bilder auf. Sie zeigen Szenen, die für Pietro Lombardi nicht gerade angenehm sind.
Pietro Lombardi, hier in schwarzer Daunenjacke mit Freunden am Rande eines Fußballspiels, musste zu Hause ausziehen.
© IMAGO / Jan Huebner
Die Trennung von Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa schlug hohe Wellen – immerhin ist es schon das siebte Liebes-Aus im gemeinsamen Beziehungs-Leben der beiden. Während Laura den Schlussstrich auf Instagram mit den Worten "Wir gehen ab jetzt getrennte Wege" öffentlich machte, ließ sich der Sänger bisher nicht blicken. Doch jetzt sind Fotos aufgetaucht, die einiges verraten könnten.
Zu Hause rausgeflogen? Unbekannter holt Pietros Sachen ab
Vor dem Haus der beiden wurde ein Mann fotografiert, der Jacken und einen großen Karton in ein Auto lädt. Auf den ersten Blick könnte man meinen: Das ist Pietro! Schwarzes Shirt, helle Shorts, weiße Sneaker, tätowierter Arm und Uhr am Handgelenk – das passt. Doch RTL will wissen: Es war nicht Pietro, sondern ein Unbekannter, der offenbar Dinge aus dem Haus holte.
Ob der Karton mit Pietros Habseligkeiten gefüllt war, bleibt unklar. Die Jacken, die der Helfer in den Wagen räumte, lassen aber zumindest erahnen, dass der 32-Jährige seinen Auszug vorbereitet.
Besonders brisant: Nur wenige Tage vor der Trennung machte Pietro Lombardi eine Aussage über seinen Wunsch, nach Karlsruhe zurückzukehren. Laura Maria stehe diesen Plänen im Weg. Jetzt, kurz nach dem Bekanntwerden des Beziehungsendes, bekommt das Statement plötzlich eine neue Relevanz!
Wo steckt Pietro Lombardi?
Seit dem 17. August wurde Pietro nicht mehr in der Nähe seines Hauses gesehen. Während Laura Maria mit den gemeinsamen Kindern weiterhin dort lebt, wächst die Spannung: Hat Pietro längst einen Schlussstrich gezogen und sich still in eine andere Stadt verabschiedet?
Dazu gibt es jetzt eine Antwort, denn der Sänger hat sich ins Ausland verabschiedet. Aktuell teilt sich Pietro Lombardi sogar wieder das Bett, allerdings nicht mit Laura Maria ...
Die Situation ist für Fans irritierend – vor allem, weil Pietro zur Trennung eisern schweigt und keine Stellungnahme abgibt. Was er in seinen aktuellen Insta-Storys verrät, sorgt für Stirnrunzeln. Für viele wirkt es so, als wolle er das Kapitel schnell und leise abschließen.
Wer Pietro und Laura kennt, der weiß allerdings: Die Sache ist nicht zwingend vorbei! Das Paar verbindet nicht nur zwei gemeinsame Kinder, sondern auch der Hang zu impulsiven Entscheidungen. Ein guter Freund des Sängers spricht sogar von einer "Überreaktion" >>>