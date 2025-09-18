Pietro Lombardi legt nach Sterilisations-Statement nach: Die ganze Wahrheit
Wie ernst meint es Pietro Lombardi mit seiner Sterilisation? Jetzt packt er aus!
Pietro Lombardi blickt nachdenklich in die Ferne.
© IMAGO / Future Image
Pietro Lombardi (33) sorgt aktuell für so manche Verwirrung! Und zwar zum Thema weiterer Nachwuchs.
Schon im Juli überraschte er auf die Frage, ob er noch ein Kind wolle, mit der Aussage: "Der Leiter ist durch." Und deutete damit auf eine Sterilisation hin. Jetzt sorgt er für doppelte Verwirrung. Denn ganz offensichtlich ist noch gar nichts durch, aber geplant!
Bei Instagram wurde er erneut nach weiterem Nachwuchs gefragt. Diesmal erklärte er: „Nee, ich glaube, das war’s für mich. Ich werde mich safe sterilisieren lassen.” Also was denn nun?
„Bild” hat bei dem Musiker nachgefragt und ein deutliches Statement bekommen.
Das steckt wirklich hinter Pietros Plan
Wie der 33-Jährige bestätigt, sind die Aussagen nicht wirklich ernst gemeint. „Meine Aussage zu der Sterilisation war eher etwas ironisch gemeint für den Moment. Das bezog sich eher auf die Frage, ob ich mir noch ein Mädchen wünsche”, verrät er. Und weiter: „Zurzeit kommt für mich eine Sterilisation nicht infrage – aber wer weiß, vielleicht in der Zukunft.“
Pietro träumt trotzdem von einer Tochter
Ob da auch der große Wunsch nach einer Tochter eine Rolle spielt? Pietro hat bereits drei Söhne. Alessio (10), den er mit Ex Sarah Engels (32) hat und Amelio (1) und Leano (2), aus der Beziehung mit Laura Maria Rypa (29). Eine Tochter bleibt weiterhin ein Herzenswunsch. „Ein Mädchen wünsche ich mir trotzdem, auch wenn ich anscheinend nur Jungs kann“, lacht er.
Und deswegen denkt er sogar über Adoption nach. „Muss ich eben ein Mädchen eventuell mal adoptieren. Das fände ich auch schön, ein Kind ohne Familie aufzunehmen. Ich weiß nur nicht, ob das so einfach geht, aber das kann ich mir echt vorstellen”, gesteht er. Ob es wirklich so weit kommt oder ob er vielleicht mit seiner nächsten Partnerin einen neuen Versuch startet? Pietro ist immer für eine Überraschung gut …