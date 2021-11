Pietro Lombardi: Liebes-Knaller! Jetzt platzt es aus ihm heraus

Pietro mag natürliche Frauen

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, ob Pietro eher auf natürliche oder operierte Frauen steht. Der Sänger verrät, dass er eigentlich natürliche Frauen mag. Doch wenn das Herz am rechten Fleck ist, seien ihm die Äußerlichkeiten egal. "Wenn sie mir guttut, dann ist das nicht relevant", erklärt er.

Ein anderer User will wissen, ob Pietro sich generell nur auf eine Frau konzentriert oder mehrere auf einmal am Start hat. "Bei mir ist die Kennenlernphase fast so wie in der Beziehung. Wenn ich jemanden intensiv kennenlerne und man hat die Intention, dass eventuell mehr daraus entstehen könnte, lerne ich niemals noch eine andere Frau parallel auf diese Art und Weise kennen", stellt er klar. "Ich würde sagen, dass ich bei dem Thema auf jeden Fall 100 % loyal bin gegenüber meiner Partnerin oder der Frau, die ich kennenlerne. Und in einer Beziehung spielen andere Frauen sowieso keine Rolle für mich."