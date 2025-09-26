Pietro Lombardi: Öffentliche Entschuldigung – er gesteht peinlichen Fehler ein!
Große Christmas Show geplant – doch Pietro sorgt mit einem unangenehmen Patzer für Kopfschütteln!
Pietro liebt sein Publikum – und die feiern ihn ebenso! Seine Christmas Show im Dezember ist schon jetzt DAS Highlight vieler Fans.
© IMAGO / nicepix.world
Im Dezember 2015 ist es so weit: Pietro Lombardi lädt zu seiner gro��en Christmas Show ein … Moment mal, 2015? Nein, natürlich 2025! Doch genau dieser peinliche Fehler ist Pietro selbst nach dem Druck der Flyer nicht aufgefallen. Ein unangenehmer Patzer, der ihm wirklich nicht hätte passieren dürfen. Zwar macht er die Agentur verantwortlich, doch auch Pietro ist das ganze sichtlich unangenehm ….
Pietro Lombardi entschuldigt sich
Ein Fehler, der für viele Fans nicht hätte passieren dürfen. Pietro Lombardi blendet selbst das Ticket in seiner Story ein und wirbt für sein Event – mit seinem Gesicht vor der Kamera – und noch immer fällt ihm der Patzer nicht auf? Während Seiten wie Eventim und Co., die den Ticketverkauf abwickeln, selbstverständlich das richtige Datum vom 17.12.2025 anzeigen, präsentiert Pietro strahlend den Termin 17.12.2015 in seiner Story.
Ein weiterer kurioser Fehler? Nicht nur Pietro hat den Druckfehler unbemerkt in seine Story gepackt. Auch Laura Maria Rypa postete das falsche Datum in ihrer Story. Denn Pietro hat den Clip von ihr gerepostet.
Pietro Lombardi: Macht andere für seinen Fehler verantwortlich!
„Da hat die Technik ein wenig versagt“, rechtfertigt Pietro, als ihm der Fehler in seiner Story auffällt. Dann fügt er hinzu: „Wie kann das passieren, Alter? Meine Fresse, für was werdet ihr denn bezahlt? Dass ihr 2015 hinschreibt?“ Eine klare Ansage an sein Team – und das vor tausenden Zuschauer:innen. Da können sich die Verantwortlichen wohl auf eine ordentliche Standpauke des Stars gefasst machen. Oder doch nicht?
Abschließend fügt er aber lachend hinzu: „Mir ist es selber nicht aufgefallen“ – und nimmt es somit mit viel Humor. Wer am Ende wirklich für den Patzer schuldig ist, bleibt offen. Sicher ist nur: Jetzt wissen hoffentlich alle Fans, dass es sich wirklich um 2025 handelt. Tickets sind bereits erhältlich!