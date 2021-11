Pietro Lombardi: Traurige Beichte! Er will zurück in die Arme von Sarah!

Nur mit seiner Ex-Frau Sarah (29) sei alles ganz anders gewesen: "Die einzige Frau, die von mir keinen Fame abbekommen hat, ist Sarah, denn ich bin mit ihr groß geworden." Ach ja, die guten alten Zeiten … Dass Sarah demnächst ihr zweites Kind zur Welt bringt, macht alles noch schlimmer: "Wenn wir noch zusammen wären, hätten wir schon drei Kinder!", ist sich Pietro sicher. Na klar, Trennungsschmerz ist fies, volles Verständnis dafür! Aber Pietros Liebes-Aus ist immerhin schon fünf Jahre her – und Sarah mittlerweile neu verheiratet! Und ein neues Glück verbaut er sich mit solchen Statements auch selbst. Denn mal ehrlich, wer möchte will schon einen Mann, der noch öffentlich seiner Ex nachweint?