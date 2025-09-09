präsentiert von
Trotz Trennung

Pietro Lombardi: Kuss im TV sorgt für Verwirrung

Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi gehen mittlerweile getrennte Wege. Doch im Fernsehen sind sie noch ein Paar! Wann wurde „Crash Games” gedreht?

Pietro Lombardi bei der LOVE ISLAND VIP Kino-Preview im Cinenova in Köln am 03.09.2025 - Foto: IMAGO / Gartner

Pietro Lombardi ist wieder Single.

© IMAGO / Gartner

VonInTouch Redaktion
Uhr

Laura Maria Rypa (29) und Pietro Lombardi (33) gaben vor wenigen Wochen überraschend ihre Trennung bekannt. Trotz Verlobung und zwei Kindern hat ihre Liebe nicht standgehalten, weshalb sie sich dazu entschieden, „getrennte Wege zu gehen”, erklärte die 29-Jährige in ihrer Instagram-Story.

Doch es gab natürlich auch Zeiten, in denen Laura und Pietro ihre Liebe allen zeigen wollten – auch im Fernsehen. Genau so eine Szene hat ProSieben jetzt ausgestrahlt – zur Verwirrung vieler Zuschauer:innen!

Laura Maria Rypa moderiert „Crash Games”

In der zweiten Staffel der ProSieben-Realityshow „Crash Games 2025 - Bruchlandung der Realitystars“ moderiert Pietros Ex Laura als sogenannte „Field Reporterin” und Pietro kommt in Folge 2 als Unterstützung dazu. Die beiden wirken ausgelassen und unterhalten die Zuschauer:innen. Wie die „Bild” berichtet, sollen die beiden beim Dreh im Juli auch hinter den Kulissen sehr verliebt gewirkt haben. Das Brisante: Der Dreh fand nur wenige Wochen vor ihrem Beziehungs-Aus statt!

Eine Produktionsmitarbeiterin sagte sogar gegenüber „Bild”: „Wenn mir damals einer gesagt hätte, die trennen sich bald, ich hätte ihm den Vogel gezeigt.”

Nach Liebes-Aus: Neue Vertonung der Show

Nach dem überraschenden Liebes-Aus musste auch ProSieben reagieren und ließ Peter Rütten, der die Show-Spiele aus dem Off kommentiert, einen Teil nochmal neu vertonen! „Die neue ProSieben-Show ‚Crash Games’ steht für Crash, Boom, Bang auf allen Ebenen – auch in der Vertonung von Peter Rütten. Nach dem Liebes-Crash musste Peter Rütten diesen Part noch einmal neu vertonen”, so ProSieben-Sprecher Christoph Körfer zur „Bild”.

Um auf der sicheren Seite zu sein, kommentiert Peter Rütten die Trennung in der finalen Version jetzt so: „Ob die zwei jetzt noch getrennt oder zum achten Mal wieder zusammen sind, lässt sich unmöglich sagen. Betrachten Sie unser großes Pietro-Special so oder so als einzigartiges Zeitdokument.“ Recht hat er wohl …

StarsDeutsche StarsPietro LombardiLaura Maria RypaTrennungenPromi-Paare
