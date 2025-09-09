Pietro Lombardi: Kuss im TV sorgt für Verwirrung

In der zweiten Staffel der ProSieben-Realityshow „Crash Games 2025 - Bruchlandung der Realitystars“ moderiert Pietros Ex Laura als sogenannte „Field Reporterin” und Pietro kommt in Folge 2 als Unterstützung dazu. Die beiden wirken ausgelassen und unterhalten die Zuschauer:innen. Wie die „Bild” berichtet, sollen die beiden beim Dreh im Juli auch hinter den Kulissen sehr verliebt gewirkt haben. Das Brisante: Der Dreh fand nur wenige Wochen vor ihrem Beziehungs-Aus statt!