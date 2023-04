Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Das Blatt hat sich gewendet! Plötzlich ist alles anders

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa genießen ihr Liebesglück in vollen Zügen. Auf Instagram schwärmen die beiden immer wieder in den höchsten Tönen voneinander. Doch das war nicht immer so. Am Anfang ihrer Beziehung gab es viele Schwierigkeiten und es sah lange danach aus, als würde es nach dem ewigen "On" und "Off" kein Liebescomeback geben. Doch die beiden haben sich wieder zusammengerauft...