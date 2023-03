Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Heimlich geheiratet? Jetzt platzt es aus ihm heraus

Vor wenigen Monaten machte Pietro Lombardi seiner Freundin Laura Maria Rypa einen Heiratsantrag. Kurz darauf folgte die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Leano. Dass in dem ganzen Baby-Stress noch keine Zeit für die Planung einer Hochzeit war, ist klar. Oder hat sich das Paar etwa still und heimlich das Ja-Wort gegeben?

Im Netz spekulierten Fans, dass Pietro und Laura bereits geheiratet haben sollen, da der ehemalige "Deutschland sucht den Superstar"-Gewinner einen Ring am Finger trägt. Aber was ist dran an den Gerüchten? Jetzt äußert sich Pietro!