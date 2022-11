Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Planänderung! Nun kommt doch alles anders

Da Papa Pietro Lombardi für seinen Job viel unterwegs ist, war für seine schwangere Freundin Laura Maria Rypa eigentlich klar, dass sie ihre eigene Wohnung behalten will, da diese näher an ihren Eltern ist. So hätte sie Unterstützung mit ihrem süßen Nachwuchs in unmittelbarer Umgebung. Dennoch scheint sie diesen Plan jetzt über den Haufen geworfen zu haben, wie sie nun ihrer Instagram-Story durchsickern ließ: