Pietro Lombardi & Laura Maria: Sie teilt ihr positives Schwangerschaftstestergebnis

"Ich war nicht bereit für dich. Ich war nicht darauf vorbereitet, Mutter zu sein, aber das Universum wusste, was mir fehlte und was ich brauche, um ein besserer Mensch sein. Ich danke Gott, dass ich jeden Tag mit dir verbringen darf", schreibt Laura Maria zu einem Instagram-Beitrag, in dem mehrere Fotos von ihrem Babybauch und dem kleinen Leano zu sehen sind. Sie zeigt sogar ihr positives Schwangerschaftstestergebnis. Wie süß!