Pietro Lombardi & Laura nach der Geburt von Leano: Eine kleine Tochter für das Paar

So offenbart Pietro nämlich nun gegenüber "RTL", dass die Nachwuchsplanung nach der Geburt von Leano noch lange nicht abgeschlossen ist! Sein größter Traum ist es, noch eine Tochter zu bekommen. "Vielleicht noch ein, zwei Stück. Eine Tochter wäre auch mal schön, so eine kleine Prinzessin", berichtet der DSDS-Juror voller Baby-Euphorie und bringt damit definitiv alle Fanherzen zum Höherschlagen! Doch aktuell muss er sich mit solchen Plänen wohl noch etwas gedulden! So braucht Laura nach der anstrengenden Geburt momentan noch viel Ruhe. Pietro ergänzt: "Wenn es meiner Frau wieder gutgeht, da können wir uns noch irgendwann drum kümmern:" Bleibt somit eigentlich nur abzuwarten, wie es für die kleine Familie weitergeht ...

Auch interessant: