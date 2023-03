Pietro Lombardi & Sarah Engels: Jetzt sollen es alle wissen!

Während einer Fragerunde auf Instagram möchte ein Fan von Sarah wissen: "Wie ist bei euch die Patchwork-Regelung? Ich will nicht, dass mein Ex Kontakt zu ihr hat." Daraufhin antwortet Sarah, dass es ihr wichtig sei, dass sich beide Elternteile um das Kind kümmern. Allerdings mit klaren Strukturen: "Wir haben eine feste Regelung (jedes zweite Wochenende), außer in Ausnahmen wie z. B. als ich letztens in Berlin für einen Job war. Natürlich kann der Papa aber auch mal zum Eis essen vorbeikommen", erklärt die Sängerin.

Doch über diese Regelung weiß Pietro wohl gar nicht Bescheid. Denn er beantwortet die Frage, ob er Alessio wirklich nur alle zwei Wochen sehe, in einer eigenen Instagram-Fragerunde mit: "Eigentlich gab es nie wirklich Regelungen die letzten sieben Jahre. Er kann immer kommen, wann er möchte." Huch, haben sich die Zwei doch nicht so gut abgesprochen, wie Sarah denkt? Immerhin kam es schon öfter zu Unstimmigkeiten zwischen dem Ex-Paar, wenn es um ihren gemeinsamen Sohn geht...

Auch interessant:

Ihr habt euch schon immer gefragt, wie Pietro Lombardi ohne sein Markenzeichen, die Kappe, aussieht? Im Video seht ihr es: