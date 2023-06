Pietro Lombardi & Sarah Engels: Neues Drama um Söhnchen Alessio!

Auf Pietros Instagram-Kanal hagelt es deshalb bereits Kritik. "Sorry, dass ich das jetzt so sage, aber es bringt nichts, Alessios Gesicht zu verdecken, da Sarah ihn schon zu oft gezeigt hat", poltert eine Userin. "Man macht auch so was, um seine Kinder zu schützen und das macht Sarah herzlich wenig. Sie sollte sich echt mal ein Beispiel an ihm nehmen, schon allein wegen ihren Kindern."

Worte, die sich für den Sarah wie ein Stich ins Herz anfühlen dürften. Denn das Wohl ihrer Kinder steht für sie an erster Stelle! Nur beim Thema Instagram-Fotos will sie eben keine Abstriche machen müssen...