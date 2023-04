Pietro Lombardi: Wegen Alessio! Jetzt zieht er harte Konsequenzen

In Alessios Kinderzimmer befindet sich eine Dartscheibe. Der Siebenjährige übt dort fleißig, spielt sogar schon "richtig schön", wie Pietro sagt. Doch als ihm die Stelle an der Wand unter der Scheibe auffiel, verging dem ehemaligen "DSDS"-Sieger die Freude: "Was soll der Pfeil da in der Wand?", fragte er seinen Sohn, der daraufhin anfängt zu kichern. Pietro sagt daraufhin nur: "Man sagt ja so schön: 'Eltern haften für ihre Kinder!' Deshalb muss ich den Schaden bezahlen". Doch ganz so leicht lässt er seinen Sohn dann doch nicht davonkommen und fügt hinzu: "Wird vom Taschengeld abgezogen!", daraufhin fangen beide an zu lachen.

