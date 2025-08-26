Pietro Lombardi: Warum sein neues Update für Verwirrung sorgt
Nach dem überraschenden Liebes-Aus mit Laura Maria Rypa meldet sich Pietro Lombardi nun endlich bei seinen Fans zurück – doch seine Botschaft sorgt für Stirnrunzeln.
© IMAGO / Future Image
Pietro Lombardi (32) ist bekannt dafür, seine Community regelmäßig an seinem Leben teilhaben zu lassen. Umso größer war die Überraschung, als es nach der Trennung von Laura Maria Rypa (29) zunächst still um den Sänger wurde. Während die Influencerin in den vergangenen Tagen mehrfach offen über die Situation sprach, schwieg der „DSDS“-Star beharrlich. Nun hat er sich bei Instagram zurückgemeldet – und genau das sorgt für Verwirrung.
Pietro Lombardi: Gelassenes Update nach Trennung
In seiner Instagram-Story zeigt sich Pietro bestens gelaunt. Von gebrochenem Herzen oder Trennungsschmerz keine Spur. Stattdessen erklärt er lediglich, dass er „viel mit den Kids“ gewesen sei und „ein paar Sachen zu erledigen“ gehabt habe. Auch über anstehende Auftritte berichtet er – erwähnt Laura Maria jedoch mit keinem Wort.
Dazu verrät der 33-Jährige, dass er bald enthüllen werde, welche Rolle er in der neuen Staffel von „Love Island VIP“ spielen wird. „Kandidat werde ich nicht sein, denke, das ist klar“, stellt er unmissverständlich klar. Für viele Fans wirkt dieses eher nüchterne Update irritierend, schließlich hatten sie auf offenere Worte zum Liebes-Aus gehofft.
Kinder stehen für Pietro Lombardi im Vordergrund
Obwohl Pietro in seiner Story nicht direkt über seine Ex-Verlobte spricht, macht er eines deutlich: Seine Kinder sind für ihn gerade das Wichtigste. Auf Instagram rückte er erst kürzlich ein älteres Foto von April nach oben, in dem er schrieb: „Für euch lebe ich, für euch kämpfe ich, euer Papa, für immer.“ Eine deutliche Botschaft, wem jetzt sein ganzer Fokus gilt.
Während Laura Maria Rypa Schritt für Schritt versucht, in die Normalität zurückzufinden, bleibt bei Pietro unklar, ob er das Thema Trennung künftig weiterhin komplett privat halten will. Fest steht jedoch: Beruflich geht es für ihn ungebremst weiter. Bereits am kommenden Wochenende soll er wieder auf der Bühne stehen.