Pietro Lombardi: Warum sein neues Update für Verwirrung sorgt

Pietro Lombardi (32) ist bekannt dafür, seine Community regelmäßig an seinem Leben teilhaben zu lassen. Umso größer war die Überraschung, als es nach der Trennung von Laura Maria Rypa (29) zunächst still um den Sänger wurde. Während die Influencerin in den vergangenen Tagen mehrfach offen über die Situation sprach, schwieg der „DSDS“-Star beharrlich. Nun hat er sich bei Instagram zurückgemeldet – und genau das sorgt für Verwirrung.