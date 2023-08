Prinz Andrew: Palastgeflüster! Diese Frau gibt ihm jetzt Halt

Gemeinsam spazieren sie in diesen Tagen mit Fergies sieben Hunden durch die Gärten von Schloss Windsor. Den gleichen Weg, den Queen Elizabeth immer mit ihren Corgis gegangen ist. Die zwei von ihnen, die die Queen überlebt haben, hat nun Fergie unter ihre Fittiche genommen. Die verstorbene Königin ist bei ihr und Andrew immer noch allgegenwärtig. "Irgendwann saßen wir beide, Andrew und ich, einfach still unter einigen wirklich schönen Bäumen und ich fragte ihn, ob es ihm ohne seine Mutter und seinen Vater gut ginge", erzählt Fergie offen, wie "Neue Post" berichtet. "Er sagte, er fühle sich einsam. Er denkt viel darüber nach."

Dann steigen ihm Tränen in die Augen. Der 1,83 Meter große Mann, der zudem immer noch in einem Sexskandal steckt, wirkt auf einmal wie ein kleiner Junge, dem man sagen muss: Alles wird wieder gut. Du musst nicht weinen.

Genau das tut Fergie für ihn. Sie soll laut "Neue Post" wissen: "Die Trauer kommt in Wellen. Mal weinst du und bist traurig, und dann ist wieder alles in Ordnung." So geht es Andrew. Fergie nimmt ihn in den Arm, er trocknet seine Tränen, greift einen Stock und wirft ihn in die Ferne – schon rennen die Hunde hinterher. Es hätte der Queen gefallen, dass er sich mit um ihre geliebten Hunde kümmert. Und auf einmal geht es ihm schon besser – was so ein Spaziergang doch bewirken kann.