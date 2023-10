Prinz Haakon & Mette-Marit: Aus Liebe! Verzichtet er jetzt wirklich auf den Thron?

Von Geburt an ist Haakon auf seine Rolle vorbereitet worden: Eines Tages wird er das Zepter übernehmen. Und dass dieser Tag nicht mehr fern sein kann, daran besteht kein Zweifel. König Harald ist von Alter und Krankheit stark geschwächt. Natürlich will Haakon seine Pflicht erfüllen. Doch seiner Mette-Marit geht es doch auch immer schlechter! Die Kronprinzessin leidet an einer chronischen Lungenerkrankung, musste zuletzt eine lang geplante Reise absagen. Kann sie all die Verpflichtungen und Lasten einer Königin überhaupt schultern? Es scheint kaum vorstellbar …