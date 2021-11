Prinz Harry: Der nächste Tiefschlag! Warum tut er der Queen das nur an?

"Es ist ziemlich überraschend, dass er nicht länger plant, die Queen zu besuchen, in Hinblick darauf, dass sich ihr Gesundheitszustand in letzter Zeit verschlechtert hat", wettert Royal-Autorin Margaret Holder nun gegenüber dem britischen "OK"-Magazine über das Verhalten von Prinz Harry! Obwohl der Sohn von Prinz Charles eigentlich geplant haben soll, zu seiner Großmutter zu reisen, soll er dieses Vorhaben bereits wieder über Bord geworfen haben. Der Grund dafür ist nicht bekannt! Fakt ist jedoch, dass sich die Königin sicherlich über einen Besuch ihres Enkels gefreut hätte! Schließlich hätten sie so auch ein wenig Zeit gehabt, um die Wogen der letzten Monate ein wenig zu glätten! Ob Harry seine Meinung wohl nochmal ändert? Wir können gespannt sein...