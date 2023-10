Prinz Harry: Ein Cousin von Charles packt aus! ER ist der Vater von Harry

Brisant! Eduard von Anhalts Behauptung ist nicht aus der Luft gegriffen. Er ist ein Cousin 1. Grades von Charles und beide Männer pflegen eine freundschaftliche Verbindung seit Jugendtagen. Eduard kennt das britische Königshaus wie die Taschen seines maßgeschneiderten Jacketts. Dies hat ihm intime Einblicke gewährt. So auch in die Zeit, als Lady Diana mit dem Rittmeister James Hewitt eine Affäre hatte. Delikat: Charles duldete den Seitensprung seiner Frau mit Hewitt, der sein Sportkumpel beim Polo war.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der deutsche Hochadlige über Harrys wahre Vaterschaft geäußert hat. Doch Anhalts' Aussage bekommt nun ein anderes Gewicht. Es macht nun Sinn, warum Charles sich gegenüber Harry im vergangenem Jahr so distanziert verhalten hat. Würde ein liebender Vater seinem Sohn den Zutritt ohne schriftliche Einwilligung zu seinem Zuhause verweigern? Oder ihm seinen Platz in der königlichen Familie aberkennen? Harry selbst fühlte sich zutiefst verletzt, als Charles ihn höchstpersönlich mit dem Zweifel an der Vaterschaft demütigte, wie er in seinen Memoiren "Reserve" schrieb.