Prinz Harry: Flucht aus der Ehe! So sieht sein neues Leben ohne Meghan aus

Schon früher reiste auf den schwarzen Kontinent, wenn er Abstand von allem brauchte. "Afrika war für mich zeitlebens ein Rettungsanker", erklärte Harry einst. Nach dem Tod seiner Mutter Diana floh er das erste Mal dorthin – es half gegen den Kummer. Als die Beziehung mit Meghan noch frisch war, zeigte er ihr seinen Lieblingsort. "Hier wusste ich, dass ich in meiner Frau eine Seelenverwandte gefunden hatte", schwärmte der Prinz. Und nun, nach dem Ende ihrer Beziehung, ist er wieder allein zurückkehrt.

Offiziell will er dort eine Dokumentation drehen. Vor allem aber soll der Prinz fern von Amerika Kraft für die kommenden Monate sammeln. Jetzt folgt die Scheidungsschlacht, der Kampf um ihre Kinder. Am liebsten würde Harry ganz nach Afrika ziehen und die beiden zu sich holen. Archie "findet Afrika toll", verriet er. Lili würde es sicher auch gefallen, fernab von dem ganzen Hollywood-Tamtam um ihre Mutter zu leben. Dass Meghan ihre Kinder einfach so hergibt, glaubt aber niemand. Die Kinder sind ihr perfektes Druckmittel im Rosenkrieg, sie weiß am besten, wie viel sie Harry bedeuten. Mindestens genauso hart wird Meghan aber auch für ihren geliebten Titel und um Harrys Millionen kämpfen.

Harry soll fest entschlossen sein, ihr die Stirn zu bieten. Während er in Afrika ist, arbeitet ein Anwaltsteam in Amerika bereits an den Scheidungspapieren. Doch auch Meghan ist nicht tatenlos. Sie sucht eine neue Villa. Wird sie mit den Kindern fliehen, während Harry in Afrika weilt?