Prinz Harry: Für seine Kinder - Geheimer Plan enthüllt!

Laut Angaben des australischen Portal "New Idea" soll Prinz Harry für den großen Tag von Prinz George angeblich nach London reisen. Das besondere: Auch Lili und Archie sollen angeblich dabei sein und ihre Cousins und Cousine endlich wieder zu sehen! Kommt es also zur großen Familienversöhnung? Prinz George hat sich jedenfalls mit seinem Wunsch durchgesetzt! Eine Quelle verrät: "Das Schönste ist, dass William und Kate keine andere Wahl hatten, da George darauf bestand, Einladungen an seine kleinen Cousins ​​zu schicken." So müssen sich Harry und sein Bruder Prinz William wohl oder übel gegenüber treten. Und das einer der beiden schlechte Stimmung an so einem besonderen Tag macht, ist wohl auszuschließen.

Im Gegenteil! Prinz William und Prinzessin Kate sind sogar voller Hoffnung auf eine Versöhnung! "Tief im Inneren hoffen sie, dass Harry zum Wohle des kleinen George alle Probleme beiseite legen kann", so die Quelle weiter. Vielleicht gibt es also schon ganz bald ein Happy End...