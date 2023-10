Prinz Harry: Geheimes Doppelleben! Hat er zwei Gesichter?

Erinnern Sie sich noch an den Harry von früher? Der ist immer dann präsent, wenn seine Frau weit weg ist. Der fröhliche Rotschopf mit seiner lockeren Art, der so charmant ist, dass man ihm auch so manchen Bockmist nicht übelnehmen kann. Der lustig ist und unterhaltsam.

Nur versteckt er sich leider nur viel zu oft. Und zwar immer dann, wenn er mit Meghan unterwegs ist. Kaum war ihm seine Frau nach Deutschland gefolgt, ging seine Laune in den Keller. Die überschwängliche Harmonie mit ihr wirkt einfach komplett aufgesetzt.

Ob die beiden sich deshalb immer öfter aus dem Weg gehen? Weil es getrennt besser läuft als zusammen? Die Herzogin feiert mit ihren Mädels – der Königssohn chillt mit seinen Kumpels. Es braucht keinen Blick in die berühmte Kristallkugel, um zu sehen, dass das so auf Dauer nicht gut gehen kann.