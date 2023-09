Prinz Harry: Heftiger Schlag für den Ex-Royal

Prinz Harry rief 2014 das Sportevent "Invictus Games" ins Leben, welches für vom kriegsversehrte Soldaten fungiert. Die Doku beschäftigt sich nun mit sechs ehemaligen Armee-Mitgliedern, die 2022 an den Spielen teilgenommen haben. Prinz Harry berichtet ebenfalls von seinem Einsatz in Afghanistan. Der Streamingdienst "Netflix" veröffentlichte "Invictus Games: Im Herzen unbezwingbar" Ende August, doch die Miniserie schaffte es bislang nicht einmal in die "Global Top Ten". Ein erneuter Rückschlag für Harry & Meghan, nachdem der Musik-Streamingdienst "Spotify" gerade erst die Zusammenarbeit mit den Sussexes beendete und bekannt gab, dass es keine weitere Staffel von Meghans Podcast "Archetypes" geben wird.

Wie Netflix mit diesem Rückschlag umgehen wird?