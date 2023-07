Prinz Harry: Meghan hat seine Millionen verprasst

Harry musste, angestachelt von Meghan, extra in seine Heimat London reisen, um gegen einen britischen Medienkonzern auszusagen. Mit ihm stand erstmals seit 132 Jahren ein Mitglied der britischen Königsfamilie im Zeugenstand. Ein Schritt, der kaum Aussichten auf Erfolg hat; trotzdem hat Meghan darauf bestanden. Ihr Ziel ist klar: hohe Entschädigungssummen, mit denen sie auch nach der Trennung ihren extravaganten Lebensstil aufrechterhalten kann. Da ist einerseits die 14-Millionen-Villa in Montecito. Dort will Meghan weiterhin leben. Darüber hinaus braucht sie Geld für Designerkleidung, Luxusurlaube, feudale Partys … Und Harry soll blechen!

Langsam geht ihm das Geld aus. Kein Wunder, dass der Prinz es wahrscheinlich kaum abwarten kann, bis die Anwälte ihm grünes Licht geben und er in den Schoß seiner Familie zurückkehren kann. Doch eines ist klar: Dieser Schritt wird ihn teuer zu stehen kommen …