Prinz Harry: Neuanfang ohne Meghan! Seine Koffer sind schon gepackt

Immer wieder werden Stimmen laut, die behaupten, dass Harry die Nase gestrichen voll hat. Sogar von Scheidung ist die Rede! Die gemeinsame Zeit mit Meghan soll er schon lange nicht mehr so genießen, wie er es am Anfang getan hat. Damals konnte er gar nicht genug von ihr bekommen - heute ergreift er lieber die Flucht!

Harry will zusammen mit Netflix eine Doku über Afrika produzieren. Dort hatte er damals einige romantische Tage mit Meghan verbracht und sich in sie verliebt. Doch seine Ehefrau soll er bei dem Projekt nicht dabei haben wollen. Sein Herz schlägt schon seit über 20 Jahren für Afrika und dort will der Sohn von König Charles endlich zur Ruhe kommen. Er braucht endlich ein bisschen Zeit für sich, um seine Gedanken zu ordnen. Kein Wunder: Die letzten Jahre waren wirklich sehr turbulent!

Für Meghan dürfte es ein heftiger Schlag sein, dass ihr Schatz sie nicht mitnehmen möchte. Langsam bröckelt die Fassade. Von einer glücklichen Ehe kann wohl schon lange nicht mehr die Rede sein...