Prinz Harry: Peinlich! Aus dieser Nummer kommt er nicht mehr raus

Wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet, gibt es ein richtiges Müllproblem! Harrys Buch soll derzeit so häufig entsorgt werden, dass sogar schon Reiseveranstalter stutzig geworden sind!

"So etwas haben wir noch nie erlebt. Die Fundbüros unserer beliebtesten Resorts werden aktuell von ‘Spare‘ überschwemmt", erzählt ein Mitarbeiter des Reiseveranstalters "On the Beach" gegenüber "Sun". "Zunächst dachten wir alle, es sei ein lustiger Zufall. Über die letzten Monate hat sich der Zustand jedoch verschärft und immer mehr Hotels haben uns die Bücher zurückgesandt."

In diversen Hotels finden sich nach der Abreise der Gäste Harrys Memoiren im Zimmer - oder sogar direkt im Mülleimer! Um die 100 Bücher sollen Hotelangestellte bereits gefunden haben, heißt es.

Ein heftiger Schlag für Harry, der nun erst einmal damit klarkommen muss, dass er stetig an Beliebtheit verliert...