Prinz Harry: Jetzt packt SIE über das erste Mal mit ihm aus!

Autsch, das hört der Duke of Sussex bestimmt gar nicht gerne. Doch Sasha holt sogar noch weiter aus und betont, dass sie die Faszination anderer Frauen um Prinz Harry nicht verstehe: "So ein toller Typ ist er nicht". Auch verstehe sie nicht, wieso der Mann von Herzogin Meghan so detailliert von ihrem ersten Mal berichte: "Ich verstehe nicht, warum er so ins Detail gegangen ist. Er hat meinen Namen nicht genannt, aber er hat beschrieben, wie es passiert ist. Auf einem Feld hinter einem Pub". Sasha findet, der Ex-Royal habe seinem Ruf mit dieser Story nun geschadet.

Auch interessant

Welche Geheimnisse der Bruder von Prinz William noch hütet, erfährst du im Video: