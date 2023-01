Prinz Harry: Pikante Enthüllung! Das schenkte er Prinzessin Kate zur Hochzeit

Nachdem Prinz Harry und Herzogin Meghan in ihrer viel diskutierten Netflix-Doku bereits einiges darüber preisgaben, was sich hinter den Palastmauern abspielt, legte der royale Rotschopf in seinen Memoiren "Reserve" nun noch einmal Einen drauf. Er berichtet ganz ungeniert von seiner Hochzeitsrede für seine Schwägerin Prinzessin Kate. Sie erhielt nämlich ein Geschenk von ihm, mit dem gewiss keiner der versammelten Hochzeitsgäste gerechnet hatte.

Der Sohn von König Charles erhielt vor der Hochzeit, seinen Angaben nach, ein Angebot eines Mannes aus den USA, das beinhaltete eine handgemachte Besonderheit für Kate zur Hochzeit anfertigen zu wollen. Er wolle 1000 Hermeline für sein Vorhaben verarbeiten. Das gelang dem Mann jedoch nicht und Harry schrieb: "Ein spärliches Jahr für Hermeline", denn am Ende wurden es lediglich zwei Hermeline, die der Mann fing. Dementsprechend kleiner fiel auch das Geschenk des Bruders des Bräutigams an seine Braut aus. Der 38-Jährige berichtet weiter: "Er improvisierte also und hat das beste aus dem gemacht, was er hatte [...]."

Am Ende reichte das Fell nur für flauschigen Tanga, den Prinz Harry bei seiner Rede vor der gesamten Hochzeitsgesellschaft hochhielt. Diese atmete, laut dem Ex-Royal, daraufhin wohl erst mal hörbar auf, bevor sie kurz darauf in Gelächter ausbrach. Was eine verrückte Anekdote...

Noch mehr Geheimnisse des Enkels des verstorbenen Queen, haben wir im Video für dich enthüllt: