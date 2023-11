Prinz Harry: Schockierende Enthüllungen in neuem Skandal-Buch!

Ausgerechnet Skandal-Autor und Vertrauter Omid Scobie veröffentlicht am Dienstag, den 28. November, ein neues Enthüllungsbuch. In "Endgame" (zu Deutsch: Endspiel) soll keiner der Royals so richtig gut wegkommen. Bereits die Buchankündigung ist vielsagend, denn es soll um "einen ungeliebten König, einen machthungrigen Thronfolger (...) und einen Prinzen, der gezwungen ist, ein neues Leben zu beginnen, nachdem er von den Seinen verraten wurde", gehen. Nun sind erste Details veröffentlich worden!