Prinz Harry & Herzogin Meghan: 180-Grad-Kehrtwende! Sie kehren in den Schoß der Familie zurück

Obwohl Harry und Meghan im Jahr 2020 in die Vereinigten Staaten gezogen sind, nachdem sie angekündigt hatten, sich von ihren königlichen Pflichten zurückzuziehen, sollen sie weiterhin enge Beziehungen zu den Cousinen, Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie, aufrechterhalten. Laut Insidern seien sie "immer noch die besten Freunde und reden ständig miteinander", wie das Magazin "People" wissen will.

Dass die Beziehung von Prinz Harry und seinen Cousinen jedoch nach dem Bruch mit den royalen Pflichten hält, wurde erst kürzlich bei der Krönungszeremonie von König Charles am 6. Mai dieses Jahres deutlich: Dort trat er lächelnd in die Westminster Abbey ein. Denn die Zeremonie verbrachte er vor allem mit Prinzessin Beatrice, ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi, Prinzessin Eugenie und Jack.

Prinz Harry und Prinzessin Eugenie sind auch sonst eng miteinander verbandelt und verbringen immer wieder Zeit auf gemeinsamen Events. So sah man die beiden auch im Februar 2022 gemeinsam beim Super Bowl in Kalifornien. Seine Cousine Eugenie ist außerdem das einzige Mitglied der königlichen britischen Familie, das in der Netflix-Doku "Harry und Meghan: Die Entstehung einer modernen königlichen Familie" auftritt. In der Serie sieht man die Prinzessin mit dem Sohn von Harry und Meghan, Prinz Archie, am Strand spielen.