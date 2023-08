Prinz Harry & Herzogin Meghan: Also doch! Zurück zu der royalen Familie

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben in den vergangenen zwei Jahren kein gutes Haar an König Charles, Prinz William und Co. gelassen. Nicht nur in ihrer Netflix-Doku hat das Paar knallhart ausgeteilt. Auch Harrys Biografie "Reserve" sorgte für viel Wirbel. Das sich die Parteien jemals wieder vertragen? Undenkbar. Oder doch nicht? Denn jetzt wollen Harry und Meghan plötzlich zurück zu den Royals.