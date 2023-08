Prinz Harry & Herzogin Meghan: Krisengerüchte bestätigt!

Huch, wo ist denn Ehefrau Meghan? Prinz Harry ist aktuell in Japan für das anstehende ISPS Handa Polo Cup-Turnier, wie ein Video belegt, das "The Sun" vorliegt. So ist der Prinz am Dienstag in Tokio gelandet - ohne seine Ehefrau. Wo Herzogin Megahn steckt und wieso sie ihren Mann nicht nach Japan begleitet hat, ist unklar. Jedoch ist anzunehmen, dass die 42-Jährige Zuhause in Montecito geblieben ist, um auf ihre gemeinsamen Kinder aufzupassen.