Prinz Harry & Herzogin Meghan: SO hätte Sohn Archie eigentlich heißen sollen

So erzählte Sherry McBain, eine Offizierin, die an den Invictus Games teilgenommen hat, wohl, dass sich ihre Frau Mandy mit Herzogin Meghan über Archie und ihren Sohn Harrison unterhalten habe, wie "Just Jared" berichtet. Daraufhin sagte Meghan, dass Harrison Archies Zweitname sei, aus dem Grund, dass sich Harry und Meghan nicht einig wurden, ob sie ihren Sohn lieber Archie oder Harrison nennen wollen - deswegen bekam er einfach beide. Den vollständigen Namen ihres Sohnes, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, verrieten die Sussexes wenige Tage nach der Geburt