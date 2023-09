Prinz Harry: Zusammenbruch! Krankenhaus! Meghan ist Schuld

Dazu belasten Harry zig andere Sorgen wie das kaputte Verhältnis zu seiner royalen Familie, die jetzt auf ihrer Homepage bei seiner Biografie den Titel "Seine Königliche Hoheit" entfernten. Auch das Volk hat die Nase voll: Laut einer Umfrage möchte ihn die Mehrheit der Briten aus der Thronfolge streichen. Außerdem wenden sich immer mehr Promi-Freunde wie David und Victoria Beckham von den Sussexes ab. Aber das Hauptproblem ist seine Frau: Sie demütigt ihn in einer Tour, lässt ihn kaum atmen. Auch finanziell steht der Rotschopf unter Druck, denn er muss ihr Luxusleben finanzieren. Zudem gab er selbst zu, zuweilen illegale Drogen zu konsumieren. Bei so viel Flucht in den Rausch, Stress und Ängsten war ein Zusammenbruch quasi vorprogrammiert.

Liegt man am Boden, wünscht man sich jemanden, der einen wieder aufbaut. Motto: "Zusammen stehen wir das durch!" Aber Meghan macht Harry erst so richtig krank. Depressionen, eine Angststörung und Traumata – damit kämpft der Prinz schon lange. Die Ursache: der frühe Tod seiner Mama Diana.

Wer kann Harry jetzt helfen? In Kalifornien gibt es Luxuseinrichtungen bei Psychound Suchtproblemen wie die Betty-Ford-Klinik. Der Haken: Er müsste die Therapie heimlich machen. Ließen Harry und Meghan sich scheiden, könnte sie ihn als krank hinstellen. Keinesfalls will er riskieren, in einem Sorgerechtsstreit schlecht dazustehen. Harry hat selbst viele Fehler gemacht, aber gerade kann er einem nur noch leidtun!